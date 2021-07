Issy-les-Moulineaux École des Ajoncs Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Spectacle pour enfants : Terrain à Bâtir École des Ajoncs Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Terrain à Bâtir École des Ajoncs, 22 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux. Spectacle pour enfants : Terrain à Bâtir

École des Ajoncs, le samedi 22 janvier 2022 à 11:00

Dans le cadre de son cycle de **spectacles pour enfants** la Maison de la Ferme vous accueille pour le spectacle : Terrain à Bâtir par la compagnie Commédiamuse ——————————————— ### samedi 22 janvier 2022 à 11h à l’école des Ajoncs, durée 20 minutes Ils étaient cinq dans le nid et le tout petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ! ». Ils se sont poussés et… Quatre oiseaux sont tombés. Le premier, c’est le conteur, il nous fait visiter sa maison, son jardin et son potager. Les trois autres oiseaux, eux, partent construire leur maison et s’envolent au cœur d’une variante à plume des célèbres trois petits cochons. Enfin nous ferons connaissance de Tom Pouce, marcheur invétéré et de son bestiaire rencontré dans la forêt. Parmi eux : un loup ! « Vite, cache-toi ! »

Spectacle gratuit, pour enfants accompagnés, sur réservation en ligne

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 18 mois École des Ajoncs 31 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu École des Ajoncs Adresse 31 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville École des Ajoncs Issy-les-Moulineaux