Monsieur Loup est un gourmand, un spectacle de marionnettes interactif. _ »Mémé a tout préparé pour que son pique-nique soit parfait, ses petits gâteaux ont tous l’air délicieux. Mais alors qu’elle s’absente pour aller chercher de la limonade, un mystérieux voleur masqué s’empare des pâtisseries. Pour tout le monde, cela ne fait aucun doute, c’est Monsieur Loup le coupable ! C’est vrai qu’il est connu dans toute la forêt pour sa gourmandise. La charmante vieille dame va mener l’enquête avec l’aide des enfants pour confondre le malfaiteur, mais une surprise l’attend… Le voleur n’est peut-être pas celui que l’on croit ! Méfions-nous des jugements un peu trop hâtifs ! »_ Gratuit et ouvert aux habitants du Faubourg de Béthune. Places limitées. Inscriptions obligatoire au 03.20.10.96.40 ou [[fbgdebethune@mairie-lille.fr](mailto:fbgdebethune@mairie-lille.fr)](mailto:fbgdebethune@mairie-lille.fr)

