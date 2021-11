Spectacle pour enfants : « Rue Chocolat » Iguerande, 18 décembre 2021, Iguerande.

2021-12-18 16:30:00 – 2021-12-18 18:30:00 Salle des Fêtes Route de Mailly

Iguerande Saône-et-Loire Iguerande

EUR 5 5 Inspiré par les ateliers de créations de chansons que Laurent réalise depuis de nombreuses années dans les écoles, dans la Rue Chocolat, il y a un jardinier un peu spécial. Entouré de drôles de machines, pleines de musique, de mots et de livres, il fait pousser des chansons dans la tête des enfants.

La Rue Chocolat c’est une ode à l’imaginaire et à l’enfance, une rue dont les gens trop sérieux et trop pressés ne trouveront jamais l’entrée.

Sur scène, Laurent Montagne est en solo, accompagné des animations vidéo et poétiques du comparse Vincent Farges. Des guitares, une boîte à musique, un looper pour sampler sa voix en direct. Un show qui décoiffe, parfois rock, parfois intimiste, mais toujours poétique loin de la chanson formatée prête à consommer.

