Spectacle pour enfants « Noisettes »- Planétarium Ludiver Tonneville La Hague, mardi 23 avril 2024.

Noisettes raconte l’histoire de Nino et Lili, deux écureuils fans de noisettes, au point de décider un jour d’aller dans l’espace voir s’il n’y en aurait pas de meilleures. Vous l’aurez peut-être compris, à travers cette histoire, nous posons une question plus large. Trouvera-t-on mieux sur les autres planètes ? Ou autrement dit l’herbe est-elle plus verte ailleurs ?

A partir de 5 ans Durée 25 minutes

Réservation conseillée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 16:50:00

fin : 2024-04-23

Tonneville 1700 rue de la Libération

La Hague 50460 Manche Normandie

