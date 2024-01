Spectacle pour enfants « Myrmidon » Salle des fêtes Pierrefitte-es-bois, samedi 25 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T10:30:00+02:00 – 2024-05-25T11:30:00+02:00

Fin : 2024-05-25T10:30:00+02:00 – 2024-05-25T11:30:00+02:00

par le réseau des bibliothèques du Val de Sully

Lorsqu’il se retrouve parachuté avec une combinaison d’astronaute, on se doute que les extraterrestres ne sont pas loin !… Dans le spectacle, Myrmidon est aspiré par l’aventure comme le rêve happe un enfant qui vient de s’endormir. Au fur et à mesure qu’il se laisse aller à son imagination, tout un univers de papier, d’ombres et de couleurs se développe autour de lui et l’entraîne dans des mondes fantastiques et imprévisibles. Le tout est orchestré par une bande son taillée sur mesure pour l’univers de la bande dessinée.

Salle des fêtes Salle des Fêtes, Pierrefitte-es-bois Pierrefitte-es-bois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 35 06 84 »}]

