École des Ajoncs, le samedi 9 octobre à 16:00

Dans le cadre de son cycle de **spectacles pour enfants**, la Maison de la Ferme vous accueille à l’école des Ajoncs pour le spectacle : L’incroyable histoire de la Magie par la compagnie des miracles ————————————————————— ### samedi 9 octobre 2021 à 16h à l’école des Ajoncs, durée 50 minutes [https://www.youtube.com/watch?v=ipxYc9h7GRQ](https://www.youtube.com/watch?v=ipxYc9h7GRQ) Je vous présente Tony, votre nouveau professeur d’histoire géographie… de la magie ! Comme tous les enseignants, il fait l’appel, vous fait les leçons et fait régulièrement venir un élève au tableau pour faire un exercice magique ! Tony vous emmène aux quatre coins du monde à la rencontre des plus grands magiciens qui ont marqué l’histoire de l’antiquité jusqu’à nos jours.

Spectacle gratuit, pour enfants accompagnés, sur réservation en ligne

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 6 ans École des Ajoncs 31 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-10-09T16:00:00 2021-10-09T17:00:00

