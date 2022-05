Spectacle pour enfants : “Les secrets rigolos de nos amis les animaux” Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc Catégories d’évènement: Saint-Romain-de-Colbosc

Seine-Maritime

Spectacle pour enfants : “Les secrets rigolos de nos amis les animaux” Saint-Romain-de-Colbosc, 14 mai 2022, Saint-Romain-de-Colbosc. Spectacle pour enfants : “Les secrets rigolos de nos amis les animaux” Saint-Romain-de-Colbosc

2022-05-14 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-14 15:45:00 15:45:00

Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime Dans le cadre de Gromesnil dans tous ses états.

Spectacle de conte pour enfants proposé par La Belle Envolée. Enfin vous saurez tout sur les animaux, aussi bien domestiques que sauvages ! La conteuse explique les secrets de ceux qui portent des plumes, qui marchent à quatre pattes ou qui font des bulles. Le samedi 14 mai de 15h à 15h45.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Dans le cadre de Gromesnil dans tous ses états.

Spectacle de conte pour enfants proposé par La Belle Envolée. Enfin vous saurez tout sur les animaux, aussi bien domestiques que sauvages ! La conteuse explique les secrets de ceux qui portent des… +33 6 20 58 85 15 Dans le cadre de Gromesnil dans tous ses états.

Spectacle de conte pour enfants proposé par La Belle Envolée. Enfin vous saurez tout sur les animaux, aussi bien domestiques que sauvages ! La conteuse explique les secrets de ceux qui portent des plumes, qui marchent à quatre pattes ou qui font des bulles. Le samedi 14 mai de 15h à 15h45.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Saint-Romain-de-Colbosc

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Romain-de-Colbosc, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Romain-de-Colbosc Adresse Ville Saint-Romain-de-Colbosc lieuville Saint-Romain-de-Colbosc Departement Seine-Maritime

Spectacle pour enfants : “Les secrets rigolos de nos amis les animaux” Saint-Romain-de-Colbosc 2022-05-14 was last modified: by Spectacle pour enfants : “Les secrets rigolos de nos amis les animaux” Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc 14 mai 2022 Saint-Romain-de-Colbosc seine-maritime

Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime