Spectacle pour enfants : “Les histoires de Mam’zelle Coccinelle”

Spectacle pour enfants : “Les histoires de Mam’zelle Coccinelle”, 15 mai 2022, . Spectacle pour enfants : “Les histoires de Mam’zelle Coccinelle”

2022-05-15 14:45:00 14:45:00 – 2022-05-15 15:45:00 15:45:00 Dans le cadre de Gromesnil dans tous ses états.

Spectacle de conte musical pour enfants proposé par La Belle Envolée. Mam’zelle Coccinelle a toutes les réponses sur les mystères de la nature. Munie de sa “valise qui sait tout”, elle vous expliquera, avec humour et amusement, tout ce qu’il faut savoir ! Le dimanche 15 mai de 14h45 à 15h45.

Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Dans le cadre de Gromesnil dans tous ses états.

