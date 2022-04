Spectacle pour enfants : Le Théâtre des Pantouflards Loudenvielle Loudenvielle Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Spectacle pour enfants : Le Théâtre des Pantouflards Loudenvielle, 18 juillet 2022, Loudenvielle. Spectacle pour enfants : Le Théâtre des Pantouflards LOUDENVIELLE Cinéma ARIXO Loudenvielle

2022-07-18 15:30:00 15:30:00 – 2022-07-18

"Le Théâtre des Pantouflards" En plein air ou au cinéma l'Arixo selon météo Représentation à 15h30 / 16h30 / 17h30 Sans réservation. Libre participation. Découvrez l'univers des pantouflards, leurs aventures rocambolesques et les contes traditionnels qu'ils vous proposent.

