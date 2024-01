Spectacle pour enfants La Relève Rodez, mardi 20 février 2024.

Spectacle pour enfants La Relève Rodez Aveyron

Spectacle pour les enfants Mardi 20 février 18h30 Le Club Rodez

LA RELEVE

Spectacle hip-hop pour les enfants

DE 5 À 12 ANS

Quelque part en France, trois jeunes font leur rentrée. Ils se rencontrent à la sortie des cours, et se découvrent une passion en commun la musique. Ils ont alors une idée folle, créer leur propre groupe de hip-hop ! A travers leur musique, ils abordent les thèmes du quotidien l’amitié, l’apprentissage, les réussites, ou encore l’écologie. Au cours de leurs aventures, ils vont découvrir l’histoire du hip-hop, ses origines, ses disciplines, ses valeurs originelles…peace, love, unity and having fun !

Dans le cadre du Yo Festival

Tarifs

Juste prix 8€

pour que le Club vibre encore

Coup d’pouce 12€

pour celles et ceux qui souhaitent soutenir le Club

Les enfants et les accompagnateur·rices

doivent se munir d’un billet d’entrée. EUR.

37 av Tarayre

Rodez 12000 Aveyron Occitanie contact@oc-live.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20

fin : 2024-02-20



L’événement Spectacle pour enfants La Relève Rodez a été mis à jour le 2024-01-24 par Le Club Rodez