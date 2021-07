Spectacle pour enfants : La boite à mélosique Espace Manufacture, 13 mars 2022, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle pour enfants : La boite à mélosique

Espace Manufacture, le dimanche 13 mars 2022 à 16:00

Dans le cadre de son cycle de **spectacles pour enfants**, la Maison Corentin Celton vous accueille à l’espace Manufacture pour le spectacle de magie : La boite à mélosique par la compagnie TAIM’ ——————————————- ### dimanche 13 mars 2022 à 16h à l’espace Manufacture, durée 50 minutes [https://vimeo.com/432903125](https://vimeo.com/432903125) Dans la boite à mélosique vivent deux amis. Jean-Sébastien le musicien aux mots rigolos et Isadora la danseuse, espiègle et enjouée. Elle danse, il joue de la musique, le mécanisme s’enclenche et la lune et les étoiles s’illuminent. Mais pourtant, une nuit, tout ne se passe pas comme d’habitude. Isadora et Jean-Sébastien s’échappent et découvrent leur toute nouvelle «humanité». Dans un univers onirique qui mêle danse, pole dance, musique live et théâtre, ils feront l’apprentissage de l’autre et du langage. De cette nouvelle compréhension du monde qui les entoure, naîtra leur volonté de prendre en charge librement leurs destinées.

Spectacle gratuit, pour enfants accompagnés, sur réservation en ligne

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 ans

Espace Manufacture 28 esplanade de la Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2022-03-13T16:00:00 2022-03-13T17:00:00