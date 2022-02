Spectacle pour enfants : Jack La Porte du Der, 10 mars 2022, La Porte du Der.

Une histoire astucieusement égrainée qui prend vie au coeur d’une vieille contrée d’Angleterre, s’installant à l’intérieur de la mystérieuse échoppe de Monsieur Otto et s’achèvant à l’endroit le plus inattendu du conte «Jack et le haricot magique». A partir de 4 ans.

Spectacle original qui mêle théâtre, musique et dessins manipulés en direct. A partir de 4 ans. A 17h30.

+33 3 25 07 64 34

