Spectacle pour enfants : « Histoire de Loups » – Mercredi 23 février Café municipal l’Entrepotes, 23 février 2022, Gratentour.

Café municipal l’Entrepotes, le mercredi 23 février à 10:00

C’est bien connu : tout le monde à peur du loup. Et pourtant… Il ne faut pas ! Malgré ses grosses pattes griffues et ses grandes dents pointues, non, non : il ne faut pas avoir peur du loup ! Et savez-vous pourquoi?… Je vais vous le dire : parce que cette grosse bête, elle est très bête !! Elle est tellement bête qu’elle se fait griller les fesses par le bonhomme Parpensot, écrabouiller la langue par les petits chevreaux et chiper le pot de miel par ce fripon de renard. Alors, vous avez encore peur du loup?… Venez voir par vous-même Mic-Mac d’OC / Histoires de loups ! A l’issue de ce spectacle jeune public de la compagnie Figarillo, vous aurez pu rier et rêver, découvrir ou redécouvrir des histoires et des musiques savoureuses de notre beau patrimoine occitan, et surtout, ah ! Oui, surtout… Vous n’aurez plus peur du loup!!!

Sur inscription

Café municipal l’Entrepotes Place de la mairie, 31150 Gratentour Gratentour Haute-Garonne



