dimanche 13 février 2022 à 16:00

Dans le cadre de son cycle de **spectacles pour enfants**, la Maison Corentin Celton vous accueille à l’espace Manufacture pour le spectacle de magie : Guiseppe par la compagnie Maedesrosiers ————————————— ### dimanche 13 février 2022 à 16h à l’espace Manufacture, durée 35 minutes Une journée particulière aux côtés de Giuseppe, un vieil homme qui vit seul ; un voyage initiatique qui le mènera à la liberté ! [https://vimeo.com/341363567](https://vimeo.com/341363567) Le jour commence, Giuseppe est réveillé par un coup de téléphone dont le message ne lui plaît pas. Sa réaction ne se fait pas attendre : « Moi, je reste chez moi !». Il raccroche son téléphone fermement, décidé à ne pas quitter sa maison. Durant cette journée particulière que nous vivons à ses côtés, Giuseppe sera visité par de petites créatures : une mouche insolente, un ver mal élevé, une araignée bien agitée … Heureusement que Picco, son fidèle compagnon est là, un peu maladroit mais toujours au garde à vous ! Quand la fatigue se fait sentir, Giuseppe se repose. Dans ses songes, la douleur s’envole et laisse la place à l’humour, l’imaginaire et la beauté du monde. Il redevient enfant le temps d’une chasse aux papillons, se retrouve au bal des jeunes premiers où il a rencontré Grazziela, devient monsieur Loyal au cirque applaudi par d’innombrables spectateurs… Le temps d’une journée passe, toujours ponctué par la peur de cette sonnerie de téléphone. La nuit va tomber et, bien déterminé à rester dans sa maison, Giuseppe décide de faire sa valise…

Spectacle gratuit, pour enfants accompagnés, sur réservation en ligne

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 3 ans
Espace Manufacture
28 esplanade de la Manufacture, 92130 Issy-les-Moulineaux

2022-02-13T16:00:00 2022-02-13T16:30:00

