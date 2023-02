SPECTACLE POUR ENFANTS « DE TOUTES LES COULEURS » Le Triadou Le Triadou Catégories d’Évènement: Hérault

LE TRIADOU

SPECTACLE POUR ENFANTS « DE TOUTES LES COULEURS », 18 mars 2023, Le Triadou

2023-03-18

Herault Le Triadou Spectacle pour enfants « De Toutes les Couleurs »

Comptines, danses et marionnettes en peluche

Par le Compagnie Arthéma Le Triadou – Salle des fêtes – La Plaine

Le 18 mars 2023 – 15h00 Spectacle drôle et poétique pour les petits bout interprété par Marie Vidal

Pour les tout petits dès 9 mois, jusqu’à 6 ans

Dure : 30min

