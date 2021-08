Spectacle pour enfants : Contes merveilleux Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan, 25 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 18h30 à 19h30

gratuit

Le 25 septembre à 18h30, nous vous convions dans la cour du musée pour assister en famille à la resprésentation du spectacle “Contes merveilleux” présenté par la Compagnie des Dramaticules.

Le 25 septembre à 18h30, nous vous convions dans la cour du musée pour assister en famille à la représentation du spectacle “Contes merveilleux” présenté par la Compagnie des Dramaticules.

À partir de 8 ans. → Accès sur réservation en cliquant ICI. Durée : 40 minutes. Le spectacle est suivi d’un échange.

Présentation

« Je trouve que le genre du conte est le royaume le plus étendu de la poésie, il va des tombes des temps anciens, où le sang est encore chaud, aux livres d’images des légendes enfantines et pieuses, il englobe la littérature populaire et celle qui est du ressort de l’art, il représente pour moi toute la poésie, et celui qui est capable de le pratiquer, doit pouvoir y mettre le tragique, le naïf, l’ironie et l’humour, et il a à son service la corde lyrique, le récit destiné aux enfants et la langue de celui qui décrit la nature… »

__Hans Christian Andersen

Dans son œuvre, Andersen aborde des sujets aussi divers que la misère, l’impatience de la jeunesse, la brièveté de la vie terrestre, la magie, la force du bien… Au programme de sa lecture, Jérémie Le Louët a sélectionné trois contes témoignant de la richesse d’écriture de leur auteur :

Dans La Petite Fille aux allumettes, une jeune marchande d’allumettes erre en guenilles dans les rues enneigées d’une ville, sans trouver aucun acheteur. À la fin de la journée, épuisée et grelottante mais n’osant rentrer à la maison, elle se blottit dans une encoignure entre deux maisons. Pour se réchauffer, elle craque une allumette, puis deux, puis trois, jusqu’à la dernière… Dans Les Amoureux, un sabot et une balle cohabitent dans un tiroir. Méprisée par la balle, le sabot aura sa revanche quelques années plus tard… Le Sapin narre l’histoire d’un petit sapin désirant grandir pour être aussi beau que les majestueux conifères qui l’entourent. Dans sa forêt natale, il rêve de découvrir le monde. Les saisons passent. Un jour d’hiver, il est enfin choisi, coupé et installé dans une belle maison, le soir de Noël…

À travers ce récital féérique, Jérémie Le Louët et Théo Pombet nous font partager leur goût des contes faussement naïfs et portent au plus vibrant la voix mélancolique d’Andersen.

Equipe

Adaptation, mise en voix et interprétation : Jérémie Le Louët

Régie : Théo Pombet

Production

Production : Compagnie des Dramaticules

Avec le soutien de l’état au titre de l’appel à projet « Politique de la ville » et « Jeunesse et éducation populaire » et de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France au titre de « l’été culturel 2021 »

Avec l’aide à l’investissement du Conseil départemental du Val-de-Marne

La Compagnie des Dramaticules est soutenue par le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports au titre du FONJEP, par le Conseil régional d’Île-de-France au titre de la permanence artistique et culturelle, par le Conseil départemental du Val-de-Marne au titre de l’aide à l’activité artistique, par la Spedidam au titre de l’aide au secrétariat d’artiste de 2019 à 2021 et par la Ville de Cachan.

L’Été culturel est une initiative du ministère de la Culture coordonnée et mise en œuvre par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Île-de-France.

#eteculturelidf #vivrelaculture

Spectacles -> Théâtre

Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal Paris 75009

2 : Blanche (312m) 2, 12 : Pigalle (342m) 68/74/30/54



Contact :Musée de la Vie romantique 01 71 19 24 03 http://www.museevieromantique.paris.fr https://www.facebook.com/museevieromantique/ https://twitter.com/MVRParis

Spectacles -> Théâtre Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-25T18:30:00+02:00_2021-09-25T19:30:00+02:00

© Compagnie les Dramaticules