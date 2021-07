Spectacle pour enfants Belforêt-en-Perche, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Belforêt-en-Perche.

Spectacle pour enfants 2021-07-18 15:00:00 – 2021-07-18

Belforêt-en-Perche Orne Belforêt-en-Perche

Spectacles et Gourmandises des Arts et Animations présente des spectacles, animations, journées à thèmes pour adultes et enfants. Spectacles différents chaque semaine.

Des jeux seront mis à la disposition des petits et grands avant le spectacle dès 15h00. Début du spectacle 15h30.

Un goûter sera servi.

Tarif: » Participation libre »

Site en plein air dans un cadre agréable.

Partie du site « hors d’eau ». En cas de doute climatique : 06.08.42.62.20

+33 6 08 42 62 20

