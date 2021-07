Issy-les-Moulineaux École des Ajoncs Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Spectacle pour enfants : Aurore la belle au bois ne s’endort pas École des Ajoncs Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Spectacle pour enfants : Aurore la belle au bois ne s’endort pas École des Ajoncs, 19 mars 2022, Issy-les-Moulineaux. Spectacle pour enfants : Aurore la belle au bois ne s’endort pas

École des Ajoncs, le samedi 19 mars 2022 à 16:00

Dans le cadre de son cycle de **spectacles pour enfants**, la Maison de la Ferme vous accueille pour le spectacle : Aurore la belle au bois ne s’endort pas par la compagnie Regarde il neige ————————————————————————- ### samedi 19 mars 2022 à 16h à l’école des Ajoncs, durée 45 minutes La princesse Aurore se réveille seule dans son château endormi. Saura-t-elle déjouer le sort de Maléfice, trouver son prince et sauver le château ? Comme le veut le sort, Aurore se pique le doigt et s’endort. Mais le lendemain, elle se réveille dans le château endormi. Elle part chercher de l’aide dans la forêt enchantée… [https://www.youtube.com/watch?v=oLNXU9llaig](https://www.youtube.com/watch?v=oLNXU9llaig) Rythmée de chansons entraînantes, Aurore nous embarque dans une aventure magique et émouvante, pleine d’humour et de poésie.

Spectacle gratuit, pour enfants accompagnés, sur réservation en ligne

Spectacle pour enfants à découvrir en famille dès 4 ans École des Ajoncs 31 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T16:00:00 2022-03-19T16:45:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu École des Ajoncs Adresse 31 rue du Docteur Lombard 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville École des Ajoncs Issy-les-Moulineaux