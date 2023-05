Spectacle pour enfants : Au pays des anges au Théâtre Darius Milhaud Théâtre Darius Milhaud, 12 juillet 2023, Paris.

Le jeudi 03 août 2023

de 14h30 à 15h10

Le jeudi 03 août 2023

de 10h30 à 11h10

Le mercredi 02 août 2023

de 14h30 à 15h10

Le mercredi 02 août 2023

de 10h30 à 11h10

Le jeudi 27 juillet 2023

de 14h30 à 15h10

Le jeudi 27 juillet 2023

de 10h30 à 11h10

Le mardi 25 juillet 2023

de 14h30 à 15h10

Le mardi 25 juillet 2023

de 10h30 à 11h10

Le mercredi 19 juillet 2023

de 14h30 à 15h10

Le mercredi 19 juillet 2023

de 10h30 à 11h10

Le mercredi 12 juillet 2023

de 14h30 à 15h10

Le mercredi 12 juillet 2023

de 10h30 à 11h10

.Public enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 6 ans. payant

Tarif normal : 9€

Tarif habitants du 19ème arrdt : 7€

Tarif centres de loisirs : 5€

L’histoire du petit ourson rouge traversant le pays des anges et devenu grand ! Théâtre pop-up, marionnettes en papier et musique réjouiront les tout-petits. De 2 à 6 ans.

Il

était une fois un petit ourson qui se sentait très seul… Personne ne voulait

jouer avec lui à cause de sa couleur : il était rouge !

Mais

un jour, quand par magie, il se retrouva au pays des anges, quelque chose

en lui changea : il sentit ce petit guili guili au coeur qui lui fit monter les

larmes aux yeux, mais pas question pour autant de pleurer car « un ourson

rouge ne doit jamais pleurer » pensait-il ! Au pays des anges, il rencontra « la

Fleur » qui parle, le « Miroir magique » et « la forêt des

coeurs ». Il découvrit alors quelque chose de très précieux et là, petit ourson

rouge grandit…

Mais

il se trouve où le Pays des Anges ?

Une

très belle histoire sur le mal être et la perte de confiance en soi suite à la

discrimination, une belle leçon sur l’acceptation de soi. Un conte initiatique

tout en poésie et en lumières ; marionnettes en papiers, livre pop-up animé,

musique, transporteront avec enchantement petits et grands dans l’histoire du

petit ourson rouge au pays des anges, devenu grand…

Ce

spectacle vous est présenté dans le cadre du festival parisien de spectacles

jeune public « L’été des p’tits futés » organisé par le Théâtre Darius Milhaud situé à proximité des parcs de la

Villette et des Buttes-Chaumont. Entrez dans la magie du spectacle !

Autrice-interprète : Djaima

Genre :

Conte musical – théâtre pop-up et marionnettes

Durée du spectacle : 40mn

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

http://www.etedesptitsfutes.com 0142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.etedesptitsfutes.com/tous-les-spectacles/au-pays-des-anges/

TDM Au pays des anges