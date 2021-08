Villeneuve-sur-Aisne Villeneuve-sur-Aisne Aisne, Villeneuve-sur-Aisne Spectacle pour enfants à Villeneuve-sur-Aisne : “Tout rond” Villeneuve-sur-Aisne Villeneuve-sur-Aisne Catégories d’évènement: Aisne

Spectacle pour enfants à Villeneuve-sur-Aisne : "Tout rond" 2021-09-29

Villeneuve-sur-Aisne Aisne Villeneuve-sur-Aisne Une mère en chemin de famille, un ventre qui s’arrondit au fil des semaines, au fil des saisons… Tout un mystère pour Léa, la petite fille aînée qui fait preuve de beaucoup d’imagination pour essayer de comprendre ce qu’il y a dans le ventre de sa maman.”Un petit pois” lui dit sa mère…Pour raconter cette histoire, on se promène entre conte, chanson et théâtre d’objets.

Un spectacle proposé par la Bibliothèque Départementale de l'Aisne dans le cadre du label Premières Pages… RV en salle des fêtes de la commune à 10h !

c.mauze@champagnepicarde.fr

dernière mise à jour : 2021-08-11

