Spectacle pour enfants à Villeneuve-sur-Aisne : « Temps » 28 octobre 2022

Spectacle pour enfants à Villeneuve-sur-Aisne : « Temps »

3 rue Franklin Roosevelt Villeneuve-sur-Aisne Aisne

2022-10-28 10:00:00 – 2022-10-28 10:25:00

Villeneuve-sur-Aisne

Aisne

Villeneuve-sur-Aisne

À travers des haïkus, poèmes courts japonais, ce spectacle nous offre un voyage visuel et sonore au fil des saisons, jusqu’à la migration.

Conçu et pensé pour les très jeunes enfants, Temps fait appel à tous nos sens, quel que soit notre âge, notre expérience, notre origine. Le défilé des tableaux nous plonge dans un bain sonore et pictural d’une infinie douceur, comme autant de bulles poétiques à souffler et à contempler.

Un spectacle proposé par la Communauté de Communes de Champagne Picarde dans le cadre du Festival Tiot Loupiot…

RV en salle des fêtes de la commune à 10h et à 16h ! (de 6 mois à 6 ans / durée : 0h25)

culture@cc-champagnepicarde.fr +33 3 23 22 36 80 https://cc-champagnepicarde.fr/

Villeneuve-sur-Aisne

