Spectacle pour enfant Vielle-Tursan, 3 décembre 2022, Vielle-Tursan.

Spectacle pour enfant

Salle polyvalente Vielle-Tursan Landes

2022-12-03 – 2022-12-04

Vielle-Tursan

Landes

Vielle-Tursan

EUR Spectacle pour enfant « L’enquête enchantée » le samedi 3 décembre à 20h et le dimanche 4 décembre à 16h, proposé par l’association @coeur.

Spectacle musical pour les enfants avec une énigme à résoudre, venez rejoindre Mickey ,Minnie , Miraculous, Ariel, Simba , Bécassine et les leurs autre amis dans des costumes plus vrais que nature avec tous les héros préférés de vos enfants !

Photos à la fin du spectacle avec les mascottes.

RDV dans la salle polyvalente, chauffée.

Entrée gratuite.

Plus d’infos au 06.85.25.84.48

+33 6 85 25 84 48

@coeur

Vielle-Tursan

