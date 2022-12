SPECTACLE POUR ENFANT : ‘CLOWN PATATE FAIT SON CINEMA’ Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline Catégories d’évènement: Ban-de-Laveline

Vosges

SPECTACLE POUR ENFANT : ‘CLOWN PATATE FAIT SON CINEMA’ Ban-de-Laveline, 21 janvier 2023, Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline. SPECTACLE POUR ENFANT : ‘CLOWN PATATE FAIT SON CINEMA’ Place Colonel Denis Salle des fêtes Ban-de-Laveline Vosges Salle des fêtes Place Colonel Denis

2023-01-21 14:30:00 14:30:00 – 2023-01-21 15:30:00 15:30:00

Salle des fêtes Place Colonel Denis

Ban-de-Laveline

Vosges Ban-de-Laveline 5 EUR Un spectacle de clown interactif proposé par l’association For Life All United.

Du début à la fin, parents et enfants sont sollicités pour voyager avec Mr Patate. Gags, agilité, jonglage, équilibre et magie sont au rendez-vous ! 100% des bénéfices sont reversé pour l’association du cancer enfantin.

« Aidez des enfants avec l’aide d’autres enfants » C’est ainsi que les organisateurs ont conçu ce spectacle dont les recettes sont intégralement reversées à l’association – Imagine For Margo – (https://imagineformargo.org/)

Ouverture des portes à 13h30. +33 6 85 82 15 73 Salle des fêtes Place Colonel Denis Ban-de-Laveline

dernière mise à jour : 2022-12-24 par

Détails Catégories d’évènement: Ban-de-Laveline, Vosges Autres Lieu Ban-de-Laveline Adresse Ban-de-Laveline Vosges Salle des fêtes Place Colonel Denis Ville Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline lieuville Salle des fêtes Place Colonel Denis Ban-de-Laveline Departement Vosges

Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ban-de-laveline-ban-de-laveline/

SPECTACLE POUR ENFANT : ‘CLOWN PATATE FAIT SON CINEMA’ Ban-de-Laveline 2023-01-21 was last modified: by SPECTACLE POUR ENFANT : ‘CLOWN PATATE FAIT SON CINEMA’ Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline 21 janvier 2023 Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline Vosges Place Colonel Denis Salle des fêtes Ban-de-Laveline Vosges Vosges

Ban-de-Laveline Ban-de-Laveline Vosges