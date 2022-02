Spectacle pour enfant « Carapace » Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Catégories d’évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène Haute-Loire Quelques sons aquatiques et apparaît une tête, puis une main, un musicien, un conteur, une chanson ….

La Compagnie du Théâtre des Mots présente son spectacle de conte et musique

Carapace

A partir de 5 ans. Réservation préalable Médiathèque l’échappée belle 6 rue de la découverte Sainte-Sigolène

