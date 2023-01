Spectacle Poulette Rondelette Assat, 28 janvier 2023, Assat Assat.

Spectacle Poulette Rondelette

15 bis rue de la Poste Bibliothèque Assat Pyrénées-Atlantiques Bibliothèque 15 bis rue de la Poste

2023-01-28 11:00:00 – 2023-01-28

Bibliothèque 15 bis rue de la Poste

Assat

Pyrénées-Atlantiques

Assat

EUR 0 0 Dans le cadre de sa saison culturelle, la Communauté de communes du Pays de Nay présente le spectacle pour enfants de 3 à 6 ans : « Poulette Rondelette ». 3 contes et un livre d’image pour 3 conteurs par la Cie La Racontelle.

Poulette aime la vie, on pourrait même dire qu’elle la dévore à plein bec ! Histoires de rencontres, d’amour, de naissance et de transmission, autant de petits moments de la vie de Poulette que vous allez découvrir et où la gourmandise est à l’honneur.

+33 5 59 27 54 46 Service culturel du Pays de Nay

©Cie La Racontelle

Bibliothèque 15 bis rue de la Poste Assat

