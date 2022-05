Spectacle : Poucet Steinbach, 4 juin 2022, Steinbach.

2022-06-04 – 2022-06-04

Steinbach Haut-Rhin Steinbach

Dans cette réinterprétation du conte de Charles Perrault, le public va à la rencontre de Poucet devenu adulte. À l’allure vagabonde et patibulaire, il partage l’histoire de son abandon, ses angoisses burlesques de se perdre, mais aussi ses aventures chez l’ogre qu’il a convaincu de devenir son père adoptif et dont il a marié la plus jeune des filles, qui lui a fait sept enfants. Hanté par l’idée de dévorer sa femme et ses enfants, Poucet disparaît parfois quelques jours en suivant les cailloux blancs qui le mènent dans la cabane abandonnée de son enfance.

+33 3 89 75 47 50

