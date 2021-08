Spectacle Pouce, un oiseau passe Maison des Jeunes, 27 août 2021, Herbignac.

Spectacle Pouce, un oiseau passe

Maison des Jeunes, le vendredi 27 août à 18:00

En écho aux actions sur les discriminations menées au printemps dans les collèges d’Herbignac, l’Espace culturel invite le comédien Patrice Le Saëc à jouer son spectacle Pouce, un oiseau passe, à la Maison des jeunes. “_Né en Bretagne, dans un milieu ouvrier, Patrice a vécu à Paris dans un environnement majoritairement intellectuel et artistique. Mais en juin 2015, quand son appartement prend feu, il se retrouve seul dans les décombres, face à lui-même. Deux années d’errance suivent alors. Elles le conduisent à rencontrer des personnes contraintes à l’exil et à rouvrir les yeux sur nos existences._” Ce travail est la mise en parole de deux années d’errance… nourries de rencontres, de lectures et de réflexions, tant philosophiques que poétiques sur l’exil et les déplacements. Oublier de faire du théâtre, ne pas être comédien. Rapprocher son propre destin de celui des exilés par une parole simple et directe, un cheminement de pensées, les yeux dans les yeux avec le public, dans son vêtement. Il ne reste plus qu’un banc sur lequel s’asseoir… et partager. Ouvert à tous sur réservation (gratuit) Renseignements et réservations à l’Espace culturel espace-culturel@herbignac.com ou 02 51 76 90 40

Maison des Jeunes 24 rue Pasteur 44410 Herbignac Herbignac Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T18:00:00 2021-08-27T04:00:00