Avenue Georges Brassens Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens

2023-03-05 – 2023-03-05

Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens

Saint-Brevin-les-Pins

Loire-Atlantique

Coproduction Cie Spectabilis et Cie Piment Langue d’Oiseau



Dans les années 70, dans une province de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise d’un riche industriel Robert Pujol. Il dirige son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi désagréable et despote avec ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il prend pour une potiche. À la suite d’une grève et d’une séquestration de son mari, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et se révèle à la surprise générale une femme de tête et d’action. Elle prend le pouvoir et montre sa véritable personnalité, et son efficacité. Mais lorsque Robert rentre d’une cure de repos en pleine forme, tout se complique…

Distribution :

Mise en scène : Marie Gaultier

D’après : « Potiche » de Barillet et Gredy

Avec : Olivier Algourdin, Claire Gaudin, Régis Huet, Christine Lhôte, Philippe Piau, Cécile Schletzer

Création lumières : Natalie Gallard

Régie : Patrick Touzard

Costumes : Zoé Lenglare

Décors : Philippe Ragot

Production : Julie Ortiz et Samuel d’Aboville.



culture@saint-brevin.fr +33 2 40 27 24 32

