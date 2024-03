Spectacle « Post it » Salle Le Reflet Tresses, vendredi 22 mars 2024.

Spectacle « Post it » Salle Le Reflet Tresses Gironde

Post !t est un groupe électro-pop local et solidaire. Tel un crieur public, Post !t transmet les messages rédigés sur l’instant par le public. Chaque message devient une chanson et la criée un concert électro pop festif et participatif. Dès l’accueil des spectateurs, le public est invité à rédiger et afficher des messages petites annonces, avis de recherche, cris du cœur, coups de gueule, bonnes nouvelles, poèmes, etc. Il y autant de messages possibles que de spectateurs. Puis le concert commence… Le groupe s’empare d’un des messages et s’engage à tout donner pour le diffuser au monde en créant une première chanson en direct. Se succèdent ensuite chansons improvisées, temps d’interaction avec le public et événements qui viennent bouleverser le fil de ce concert. 3 3 EUR.

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22 23:00:00

Salle Le Reflet 19 Avenue des Écoles

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine culture@tresses.org

