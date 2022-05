SPECTACLE – POSE – IMPROVISATION THÉÂTRALE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

SPECTACLE – POSE – IMPROVISATION THÉÂTRALE Nancy, 21 mai 2022, Nancy. SPECTACLE – POSE – IMPROVISATION THÉÂTRALE MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Nancy

2022-05-21 – 2022-05-21 MJC Bazin 47 rue Henri Bazin

Nancy Meurthe-et-Moselle L’atelier de La Compagnie est impatient de vous présenter sa création : « POSE ».

Un.e comédien.ne s’installe sur scène et prend la « POSE ».

A partir d’un lieu, d’une relation, d’une posture, quelle histoire peut naître ?

Un univers de possibles s’ouvre pour les autres membres de la troupe…pour le public.

Mais seule une possibilité sera retenue et jouée…

D’autres « Pose » s’enchaineront et vous entraineront ailleurs …

Tarif unique de 5 euros.

Nous vous invitons à réserver vos places :

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-de-l-instant/evenements/pose-1

ou en message cie.instant.nancy@gmail.com ou par Messenger via notre page Facebook.

Possibilité de prendre son entrée sur place le soir du spectacle en fonction des places disponibles à partir de 20h. +33 6 78 09 94 58 https://www.facebook.com/Cie2linstant Compagnie de l’instant

MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Nancy

