Spectacle Portes du temps (gratuit)

Spectacle Portes du temps (gratuit), 14 mai 2022, . Spectacle Portes du temps (gratuit)

2022-05-14 16:00:00 – 2022-05-14 17:30:00 Les Portes du Temps s'entrouvrent… Découvrez à partir de 16h une lecture scénique "La légende de la sorcière Barbara et des frères ennemis" illustrée par de la musique et de la danse médiévale ! Ce spectacle vous est proposé en partenariat avec les musiciens des écoles de musique de Niederbronn, Mertzwiller, Schweighouse & Val de Moder et les danseurs de Promodanse. Lecture théâtralisée par le Theater Baden Alsace. En complément de cet événement, découvrez une exposition de photos des 20 lauréats du concours des Portes du temps dans le pavillon des Dames du château de Lichtenberg du 14 avril au 15 mai. Tarif : gratuit Horaire : de 16h à 17h30 En cas de mauvais temps, le spectacle se déroulera dans l'auditorium du château de Lichtenberg.

