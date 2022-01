Spectacle – Popotes et Comptines Yffiniac Yffiniac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Yffiniac

Spectacle – Popotes et Comptines Yffiniac, 16 février 2022, Yffiniac. Spectacle – Popotes et Comptines Le Patio 9 Rue des Écoles Yffiniac

2022-02-16 – 2022-02-16 Le Patio 9 Rue des Écoles

Yffiniac Côtes d’Armor Yffiniac Spectacle de sons et comptines.

C’est un voyage rythmé, dans un univers sonore et musical, au cours duquel les spectateurs vont rencontrer un oiseau, des gouttes de pluie, une grenouille, des sons inconnus, des flûtes étranges, des souris qui dansent, une harpe finlandaise, des casseroles qui jouent de la musique cubaine…L’intention est d’offrir, par le plaisir du spectacle, de la véritable musique pour de vraies oreilles. Et ainsi de participer à un éveil, une éducation musicale et artistique pour de futurs auditeurs perspicaces.

+33 2 96 72 60 33

Un spectacle de Charles Gambiez par la compagnie Big Bravo.

