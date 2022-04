SPECTACLE “Pont de Viaur, juin 1944” Pont-de-Salars Pont-de-Salars Catégories d’évènement: Aveyron

Pont-de-Salars Aveyron Pont-de-Salars EUR 21h Spectacle Théâtre: “Pont de Viaur”, juin 1944″ de Jean Louis Courtial. Tiré de faits réels. Le village est sauvé du massacre grâce au courage du Maire, Jean Amans. A la salle des fêtes.10€/adulte, 5€ moins de 18 ans. OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU

