Cusset Théâtre de Cusset Allier, Cusset Spectacle « Polymère » – Compagnie Julio Arozarena Théâtre de Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Cusset

Spectacle « Polymère » – Compagnie Julio Arozarena Théâtre de Cusset, 18 septembre 2021, Cusset. Spectacle « Polymère » – Compagnie Julio Arozarena

Théâtre de Cusset, le samedi 18 septembre à 20:30

A l’origine de « Polymère », pièce chorégraphique néo-classique pour sept danseurs, il y a l’exposition en 2019 d’Etienne Krähenbühl – sculpteur et graveur suisse – énommée « Plastiques ». Pendant 1 heure, la danse et les arts plastiques partagent la scène pour rendre hommage à l’eau. Spectacle payant selon la grille tarifaire du Théâtre. Pass sanitaire obligatoire.

Pass sanitaire obligatoire.

Pièce chorégraphique néo-classique qui rendre hommage à l’eau. Théâtre de Cusset 3 Rue du Marché au Blé, 03300 Cusset Cusset Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cusset Autres Lieu Théâtre de Cusset Adresse 3 Rue du Marché au Blé, 03300 Cusset Ville Cusset lieuville Théâtre de Cusset Cusset