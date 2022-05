SPECTACLE – POILU’S PARK Nancy, 18 juin 2022, Nancy.

Représentation du spectacle : Poilu’s Park par la cie Branle-bas de Combat.

“En 1915, pour le repos et le plaisir du millitaire, et alors que le moral des troupes est au plus bas, le général Cordonnier et le docteur Rhem ont l’idée de mettre en place, à Commercy, sur l’arrière front, un Poilu’s Park qui sera suivi un peu plus tard par le Poilu’s music-hall…

Au programme des divertissements d’ordre sportif mais aussi de la culture avec la grande Sarah Bernhardt et du music-hall avec Mistinguette…

L’histoire de la grande guerre par l’autre bout de la lorgnette !”

Nancy

