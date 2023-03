Spectacle poétique et théâtral « les fables de la fontaine » Senonches Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Senonches

Spectacle poétique et théâtral « les fables de la fontaine », 1 avril 2023, Senonches

2023-04-01 17:00:00 – 2023-04-01 18:30:00

Eure-et-Loir Récitées et mises en scène par Patrice Dehent, Compagnie « Le Vagabond des étoiles », Divertir et instruire par le biais de la sagesse indémodable des Fables de La Fontaine, dont on a célébré le 400e anniversaire. Le spectacle sera suivi, pour ceux qui le désirent, d’un temps d’échange autour d’un petit apéritif convivial. Récitées et mises en scène par Patrice Dehent, Compagnie « Le Vagabond des étoiles », Divertir et instruire par le biais de la sagesse indémodable des Fables de La Fontaine, dont on a célébré le 400e anniversaire. Suivi d’un petit apéritif. mediatheque.senonches@foretsduperche.fr +33 2 37 37 37 29 http://frocton.wixsite.com/mediathequesenonches médiathèque

