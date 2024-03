Spectacle poétique et musical, un duo poèmes et piano Le Theil Val-au-Perche, vendredi 15 mars 2024.

Spectacle poétique et musical, un duo poèmes et piano Le Theil Val-au-Perche Orne

« Spectacle poétique et musical, un duo poèmes et piano » avec le couple Brigitte Hynderick- écrivaine et poétesse- et Luc Bert- pianiste.

Participation libre

« Spectacle poétique et musical, un duo poèmes et piano » avec le couple Brigitte Hynderick- écrivaine et poétesse- et Luc Bert- pianiste.

Participation libre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:00:00

fin : 2024-03-15

Le Theil Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne

Val-au-Perche 61260 Orne Normandie fanny.seidenbindere@gmail.com

L’événement Spectacle poétique et musical, un duo poèmes et piano Val-au-Perche a été mis à jour le 2024-03-01 par CdC des Collines du Perche Normand