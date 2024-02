SPECTACLE POÉTIQUE ET MUSICAL Saint-Ulphace, samedi 16 mars 2024.

Un duo poèmes et piano. Des textes tout en douceur et en émotions, en alternance et en écho, aux mélodies du piano. Une échappée pleine de charme au cœur des mots et des notes.

Brigitte Hynderick met en voix ses poèmes et ses textes poétiques. Ils s’entrelacent avec les mélodies au piano, musiques pour la plupart originales de Luc Bert, alias Monsieur Luc. Participation au chapeau. .

Début : 2024-03-16 18:00:00

fin : 2024-03-16

L’épicerie L’Ulphacette, 2bis Grande Rue

Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire ulphacette@gmail.com

