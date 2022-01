Spectacle poétique : À part ça je porte en moi tous les rêves du monde Maison de l’étudiant Marta Pan Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Dans ce spectacle, mis en musique par Marc Favre, Armelle Chitrit propose un voyage immobile en trois temps pour découvrir l’univers de Pessoa dont le célèbre texte : « Tabacaria ». « Le tabac d’en face » sera exceptionnellement introduit et lu en langue originale par Sara GONCALVES MOURA, étudiante en L3 lettres parcours Culture et création littéraire à l’UVSQ. L’originalité de l’œuvre de Pessoa tient à ce théâtre de voix où néanmoins une certaine ironie l’emporte.

Entrée libre

Dans le cadre du Printemps des poètes, dont les thèmes cette année sont le Portugal et l’éphémère, la Maison de l’étudiant de l’UVSQ accueillera un spectacle :de Pessoa. Maison de l’étudiant Marta Pan 1, allée de l’astronomie 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

