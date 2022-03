Spectacle poésie-musique “Les Rendez-Vous” La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Spectacle poésie-musique “Les Rendez-Vous” La Seyne-sur-Mer, 18 mars 2022, La Seyne-sur-Mer. Spectacle poésie-musique “Les Rendez-Vous” Café Théâtre 7ème Vague 38 rue Berny La Seyne-sur-Mer

2022-03-18 21:00:00 – 2022-03-18 Café Théâtre 7ème Vague 38 rue Berny

La Seyne-sur-Mer Var Les rendez-vous, ceux que nous n’attendions pas, auxquels nous n’avions pas même songé ; avec une personne, un instant, un paysage, un souvenir.

Ceux que nous aurons manqués, ceux qui n’auront plus jamais lieu, ceux que nous n’espérions plus. +33 4 94 06 02 52 http://cafetheatre7vague.com/ Café Théâtre 7ème Vague 38 rue Berny La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Café Théâtre 7ème Vague 38 rue Berny Ville La Seyne-sur-Mer lieuville Café Théâtre 7ème Vague 38 rue Berny La Seyne-sur-Mer Departement Var

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-seyne-sur-mer/

Spectacle poésie-musique “Les Rendez-Vous” La Seyne-sur-Mer 2022-03-18 was last modified: by Spectacle poésie-musique “Les Rendez-Vous” La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer 18 mars 2022 La Seyne-sur-Mer Var

La Seyne-sur-Mer Var