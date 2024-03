Spectacle-Poésie Bord an oabl / Le bord du ciel Louis Jacques Suignard Médiathèque Guingamp, samedi 9 mars 2024.

Spectacle-Poésie Bord an oabl / Le bord du ciel Louis Jacques Suignard Médiathèque Guingamp Côtes-d’Armor

Le chanteur et poète breton Louis-Jacques Suignard contribue depuis de nombreuses années à la créative et vivante scène culturelle bretonne. L’étendue de son talent lui permet d’alterner avec enthousiasme du kan ha diskan au rock le plus endiablé, de la poésie à la chanson, de la mélodie irlandaise à la gwerz trégoroise sans oublier l’énigmatique yoddle ! Avec déjà plusieurs albums à son actif, dont deux de chansons originales, il écrit et compose également pour d’autres artistes bretons. Il s’investit également, au sein d’ateliers ou de stages, dans la transmission de son art auprès de chanteuses ou de chanteurs débutants. Avec Bord an oabl / Le bord du ciel, spectacle de créations en français et en breton, Louis-Jacques Suignard nous invite à partager son monde poétique en toute intimité musique, chansons, poésie, émotions et humour seront assurément au rendez-vous. Dans le cadre du Mois de la langue bretonne et du Printemps des poètes. .

Début : 2024-03-09 14:30:00

fin : 2024-03-09 15:45:00

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne mediatheque@ville-guingamp.com

