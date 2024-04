Spectacle Plonger Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët, dimanche 21 avril 2024.

Compagnie Exuvie

Plonger c’est faire entrer rapidement quelqu’un ou quelque chose dans, s’adonner entièrement à, descendre à la verticale, avoir une direction incliné, s’enfoncer dans quelque chose, telles les racines qui plongent dans l’humus.

Plonger cherche à faire circuler les pensées, points de vue, paroles et expériences autour des arbres et de la forêt au travers d’une expérience artistique sensible et poétique.

Plonger est aussi un espace sonore qui souhaite tendre l’oreille à la diversité des histoires, des savoirs, des luttes intimes et collectives qui façonnent nos liens aux arbres et transmettre ces paroles dans tous les lieux, au creux de chacun. .

Début : 2024-04-21 16:30:00

fin : 2024-04-21 17:10:00

Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient

Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne saintmaurice@clohars-carnoet.bzh

