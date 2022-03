SPECTACLE – PLEIN SOLEIL Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville Moselle Plein Soleil est ouvert aux imaginaires de tous, âges, cultures et origines confondus.

C’est un conte visuel et sensoriel, sans paroles, que nous avons écrit à partir d’improvisations et de jeux avec les matières au plateau. Un spectacle qui se veut généreux, non conceptuel ou élitiste, rempli de joie, de swing, de vie puzzle@mairie-thionville.fr +33 3 82 80 17 30 https://www.puzzle.thionville.fr/ Puzzle

