Sèvremoine 49660 EUR 5 5 Spectacle semi-nocturne sur la Bataille de Torfou, événement marquant des Guerres de Vendée.

A partir de 19h il y aura un bar champêtre avec grillades/frites. A 21h spectacle et feu d’artifice.

C’est un spectacle vivant gentiment décalé, des faits réels et historiques de l’exceptionnelle “Bataille de Torfou” du 19 septembre 1793 traités avec une pointe d’humour. Parking sur place. Découvrez ce spectacle exceptionnel sur les Guerres de Vendée à Torfou entre Nantes et Cholet. torfoulabataille@gmail.com +33 6 73 19 48 97 Spectacle semi-nocturne sur la Bataille de Torfou, événement marquant des Guerres de Vendée.

