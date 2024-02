SPECTACLE PLEIN-AIR « TORFOU LA BATAILLE » TORFOU Sèvremoine, vendredi 25 juillet 2025.

SPECTACLE PLEIN-AIR « TORFOU LA BATAILLE » TORFOU Sèvremoine

Découvrez ce spectacle exceptionnel sur les Guerres de Vendée à Torfou entre Nantes et Cholet.

Spectacle semi-nocturne sur la Bataille de Torfou, événement marquant des Guerres de Vendée. Vivant et gentiment décalé, le spectacle s’inspire de faits réels et historiques de l’exceptionnelle « Bataille de Torfou » du 19 septembre 1793.

A partir de 18h30, ouverture du site avec des animations, un bar champêtre et de la restauration.

A 21h30 spectacle et feu d’artifice en plein air.

Parking sur place. Accès PMR.

Réservations conseillées. EUR.

Début : 2025-07-25 21:30:00

fin : 2025-07-25 23:00:00

TORFOU Site de la Pierre Tournisse

Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire torfoulabataille@gmail.com

