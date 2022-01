Spectacle : PLAY Le Temps des Cerises, 3 avril 2022, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle : PLAY

le dimanche 3 avril à Le Temps des Cerises

Dans le cadre du temps fort « Les jeux vidéo » qui a lieu au mois d’avril et de mai au Temps des Cerises, nous vous proposons le spectacle : PLAY —- ### par Boutros El Amari ### Dimanche 3 avril 2022 à 14h30 et 16h30, ### A partir de 7 ans, en famille. Durée 1h Que feriez-vous si vous tombiez dans votre console de jeu ? Play, un drôle de petit personnage, se fait avaler par sa console de jeux vidéo ! Telle Alice aux Pays des merveilles tombant dans le terrier du lapin, Play va vivre des aventures plus incroyables, drôles et poétiques, les unes que les autres ! **A partir de 7 ans, en famille. Durée : 1h.** **Sur réservation.** **Dimanche 3 avril à 14h30 et 16h30**

Gratuit, Sur réservation

Spectacle pour enfants à découvrir en live dès 7 ans

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T14:30:00 2022-04-03T15:30:00;2022-04-03T16:30:00 2022-04-03T17:30:00