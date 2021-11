Cosne-Cours-sur-Loire Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Spectacle Plantes & griefs, hommage à Raymond Devos Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Renseignements et inscriptions auprès de votre médiathèque. Lionel Prével pose sa voix et ses spectacles à Donzy depuis quelques années. Il est également depuis début 2021 bénévole à la médiathèque de Donzy. « A Raymond Un humain Sans gilet rose vert blanc mauve ou bleu Mais avec des bretelles décolorées Il parle tout seul Sans portable Il répète plus que de raison « C’est pas possible » Il bafouille le verbe Il bidouille le sens Il bredouille le non-sens Il dépayse les mots Qui s’échappent, s’envolent, s’appellent, se répondent, se choquent, s’entrechoquent, se plaisent, s’unissent, se mélangent, se séparent… Qui se dégustent aussi Qui s’immobilisent parfois (Ca repose) Qui se bercent de notes De musique Et les autres ses frères humains Sont tout près ses frères humains Juste à 1 mètre 50 de distance »

Gratuit sur inscription, pass sanitaire

Lionel Prével rend hommage aux mots de Devos Médiathèque de Cosne 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Cosne-Cours-sur-Loire

