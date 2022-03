Spectacle : Plaintes et Griefs (en tous genres) Cellier,prieuré de La Charité,Cité du Mot La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Nièvre

Cellier, prieuré de La Charité, Cité du Mot, le samedi 19 mars à 20:30

Avec Plaintes et griefs, Lionel Prével est parti sur traces de Raymond Devos. L’occasion également de rendre hommage à celui qui aurait eu cent ans cette année. Prêts pour les jeux de mots, les paradoxes cocasses et les non-sens ?! Billetterie sur place ou réservation auprès de l’office de Tourisme de La Charité.

8 € – tarif réduit : 5 €

8 cour du château 58400 La Charité sur Loire

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:00:00

