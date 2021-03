Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Spectacle Place aux mômes : Tu dors ? Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Cast-le-Guildo

Spectacle Place aux mômes : Tu dors ?, 30 avril 2021-30 avril 2021, Saint-Cast-le-Guildo. Spectacle Place aux mômes : Tu dors ? 2021-04-30 16:30:00 – 2021-04-30 17:15:00 Salle d’Armor Boulevard de la Mer

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor Saint-Cast-le-Guildo « Tu dors ? », par la compagnie Lily

Spectacle familial d’improvisation

A partir de 3 ans.

Accès dans la limite des places disponibles. Les enfants sont sous la responsabilité des adultes. +33 2 96 41 80 18 « Tu dors ? », par la compagnie Lily

Spectacle familial d’improvisation

A partir de 3 ans.

Accès dans la limite des places disponibles. Les enfants sont sous la responsabilité des adultes.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Cast-le-Guildo Autres Lieu Saint-Cast-le-Guildo Adresse Salle d'Armor Boulevard de la Mer Ville Saint-Cast-le-Guildo