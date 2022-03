Spectacle Place aux Mômes : “Ti Canaille” Complexe “Petit Breton” 56760 Penestin, 18 juillet 2022, Penestin.

Depuis 2006, le groupe Olifan trace son chemin dans le paysage musical jeune public avec des spectacles à partager en famille qui cultivent une folie douce et contagieuse et des univers à imaginer, à chanter et même à danser ! « Ti Canaille, à l’accordage, tempête sonore à l’horizon ! » Cinq multi-instrumentistes nous embarquent pour une traversée à la rencontre des musiques du monde ! Les pirates du groove voyagent au gré des courants et des styles musicaux en tirant sur les cordes et en sifflant à tous vents à la découverte de trésors d’instruments. Sonorités caribéennes, rap acoustique façon Java, rythmiques latino-américaines, reggae, rock et « bon gros son », chanson russe, fanfare cuivrée, comptine espiègle… C’est certain, Ti Canaille va faire voyager et chavirer les ptits mouss’ grâce à des titres qui chaloupent ! A partir de 3 ans.

